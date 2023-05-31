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"Засветила" работу ПВО. Блогерша из Киева Воронова получит подозрение, - источник

Новина українською →
Киев, Среда 31 мая 2023 11:38
"Засветила" работу ПВО. Блогерша из Киева Воронова получит подозрение, - источник Фото: Инна Воронова (instagram.com/voronova official)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Служба безопасности вручит подозрение киевской блогерше и певице Инне Вороновой. Она во время обстрела столицы снимала на камеру работу украинской ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как информировали сегодня в СМИ, Служба безопасности Украины посетила квартиру опальной исполнительницы, откуда она снимала работу защитников неба.

В свою очередь РБК-Украина уточнила у источника, что Вороновой сегодня СБУ вручит подозрение по факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Предыстория

Напомним, что блогерша, а также жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инна Воронова решила снять на камеру работу украинской ПВО во время одной из атак россиян на Киев. Это произошло 16 мая.

Как отметила сама Воронова, она "совершила очень необдуманный поступок" и после скандала с публикацией сразу удалила видео.

Примечательно, что Воронову, а также еще несколько блогеров, снимавших работу противовоздушной обороны разоблачила СБУ.

Тогда правоохранители провели обыски по местам фактического проживания фигурантов, где были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. После чего СБУ возбудила дело по ч. 2 ст. 114-2 УКУ.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины блогерка ПВО
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