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За минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область

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Луганська область , Середа 06 квітня 2022 14:29
За минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область Луганську область за минулу добу обстріляли 81 раз (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові за минулу добу 81 раз обстріляли міста і села Луганської області. Зокрема, окупанти завдавали удару з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів була пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

"81 раз росіяни обстріляли міста та села Луганщини минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки", - написав Гайдай.

Також він додав, що під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.

Окрім того, у Сєвєродонецьку місцевий житель отримав поранення, йому надали першу допомогу.

За минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську областьЗа минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти стягують техніку у Луганську область та через 3-4 дні планують наступати.

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