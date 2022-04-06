За минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область
Російські військові за минулу добу 81 раз обстріляли міста і села Луганської області. Зокрема, окупанти завдавали удару з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів була пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.
"81 раз росіяни обстріляли міста та села Луганщини минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки", - написав Гайдай.
Також він додав, що під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.
Окрім того, у Сєвєродонецьку місцевий житель отримав поранення, йому надали першу допомогу.
За минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Раніше ми повідомляли, що окупанти стягують техніку у Луганську область та через 3-4 дні планують наступати.
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