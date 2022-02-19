Блінкен уточнив дату зустрічі з Лавровим. І назвав умову

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 24 лютого. Але це станеться за умови, якщо не буде російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Дождь".

"У нас запланована зустріч 24-го числа, наприкінці наступного тижня в Європі. Але як я сказав міністру Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", - сказав Блінкен.

Попередня дата зустрічі

Зазначимо, раніше у Білому домі вже анонсували зустріч Блінкена з Лавровим. Втім, тоді мова йшла про іншу дату - 23 лютого.