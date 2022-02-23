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Блінкен скасував зустріч з Лавровим

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 00:05
Блінкен скасував зустріч з Лавровим Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Причиною стало вторгнення РФ в Україну.

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч " - сказав Блінкен.

Раніше Блінкен назвав умову зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, який став другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Нова зустріч була запланована на 24 лютого.

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