Похорон Сулеймані: число загиблих у тисняві зросло

В Ірані зросла кількість загиблих у тисняві, що виникла під час похорону ліквідованого генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, число загиблих зросло до 56 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в Ірані відклали похорони ліквідованого генерала Касема Сулеймані. Повідомлялося, що число загиблих у тисняві на церемонії прощання в Кермані досягло 40 осіб. Крім того, ще 213 присутніх постраждали.

Нагадаємо, Німеччина планує тимчасово вивести частину своїх військовослужбовців з Іраку після ліквідації Сулеймані. Планується, що вони будуть передислоковані в сусідні країни, міра торкнеться німецьких військових у Багдаді і Таджі.

До цього влада Іраку почала підготовку механізму щодо виведення іноземних військ з країни після того, як американські ВПС ліквідували іранського генерала в районі аеропорту Багдада.

Сулеймані був убитий у результаті авіаудару ВПС США 3 січня 2020 року. За даними американських ЗМІ, наказ на ліквідацію Сулеймані віддав президент Дональд Трамп після атаки на базу США в Іраку.