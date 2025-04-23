Похолодание уже сегодня? Синоптики дали прогноз на 23 апреля в Украине

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет все еще тепло. Также в части областей вероятны дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Так, 23 апреля большая часть территории Украины еще будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, хотя оно постепенно будет падать, а западные области и юго-восточная часть страны будут испытывать влияние несколько пониженного давления.

"Над Украиной все еще будет находиться достаточно теплая воздушная масса. Для большинства областей актуален высокий уровень пожарной опасности!" - предупреждают синоптики.

Кроме того, ожидается переменная облачность, в большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Утром в большинстве южных и восточных областей местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в западных областях и на побережье морей 17-22°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.



Погода в Украине 23 марта (facebook.com/UkrHMC)