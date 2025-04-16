Похолодание ударит по четырем регионам Украины: прогноз синоптика на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 16 апреля, в большинстве областей будет тепло, до +23 градусов. Лишь в четырех регионах временно похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"16 апреля в большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 градуса", - рассказала она. В то же время в северных областях, кроме Сумской области ожидается кратковременное похолодание. "На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине днем не выше +12.... +17 градусов", - добавила синоптик. Более прохладный воздух также достигнет части Черкасской области. "Дожди пройдут днем на севере в Черкасской области. На остальной территории Украины - сухо и солнечно", - отметила Диденко, добавив, что вероятен штормовой ветер до 15-20 м/с в западных, северных, части центральных областей.