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Похолодание ударит по четырем регионам Украины: прогноз синоптика на сегодня

Украина, Среда 16 апреля 2025 07:00
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Похолодание ударит по четырем регионам Украины: прогноз синоптика на сегодня Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 апреля, в большинстве областей будет тепло, до +23 градусов. Лишь в четырех регионах временно похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"16 апреля в большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 градуса", - рассказала она.

В то же время в северных областях, кроме Сумской области ожидается кратковременное похолодание.

"На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине днем не выше +12.... +17 градусов", - добавила синоптик.

Более прохладный воздух также достигнет части Черкасской области.

"Дожди пройдут днем на севере в Черкасской области. На остальной территории Украины - сухо и солнечно", - отметила Диденко, добавив, что вероятен штормовой ветер до 15-20 м/с в западных, северных, части центральных областей.

Погода в Киеве и на Пасху

В Киеве ожидается кратковременное похолодание. Максимально будет лишь +12...+14 градусов. Днем в столице пройдет дождь еще и с сильным порывистым ветром.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая комфортная погода. На Пасху повсеместно будет солнечно, маловетрено с температурой воздуха +20...+24 градуса.

Подробнее о том, какой будет погода к Пасхе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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