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С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед Пасхой

Украина, Воскресенье 13 апреля 2025 18:30
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С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед Пасхой Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине перед Пасхой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Перед Пасхой в Украине ожидается нестабильная погода - с потеплением, дождями и резкими перепадами температур. Синоптики рассказали, какой будет новая рабочая неделя перед праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 14 апреля

В понедельник, 14 апреля, в Украине будет практически без дождей. Они вероятны:

  • на Закарпатье, Прикарпатье;
  • во Львовской, Волынской;
  • в Тернопольской и Черновицкой областях.

В остальных регионах будет без осадков и даже солнечно. Ночью будет плюсовая температура, до +7 на Волыни и минимально в пределах +1...+3 градусов в Донецкой и местами в Николаевской области.

Максимально днем температура поднимется до +17 во многих регионах. В Киеве без осадков, ночью +2...+4, днем +15....+17.
С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед ПасхойПогода в Украине 14 апреля (meteo.gov.ua)

Вторник, 15 апреля

Во вторник, 15 апреля, погода будет практически аналогичной понедельнику, 14 апреля. Дожди пройдут:

  • на Волыни, во Львовской;
  • в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой;
  • на Прикарпатье и Закарпатье.

При этом температура 15 авпреля будет явно выше, чем днем ранее. Ночью на Волыни будет до +8 градусов. А днем вероятен температурный скачок до +20 градусов. Причем таких регионов будет не один:

  • Луганская, Донецкая;
  • Херсонская, Николаевская;
  • Днепропетровская, Кировоградская.

В Киеве ночью до +6 градусов, днем до +19 градусов, без осадков.
С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед ПасхойПогода в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Украине днем ожидается до +21...+22 градусов. Такая температура вероятна в:

  • на Закарпатье, на Волыни, во Львовской области (+22 градусов);
  • в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской (+21 градус).

Везде будет солнечно, за исключением Хмельницкой, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей, где вероятны дожди.

Ночью температура поднимется максимально до +10, на Волыни. В Киеве без дождей, ночью до +8, днем до +19.
С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед Пасхой
Погода в Украине 16 апреля (meteo.gov.ua)

Четверг-пятница, 17-18 апреля

В четверг, 17 апреля, в Украине будет сухо повсеместно. Ночью температура максимальной будет в части западных и центральных областей, до +10 градусов. Днем максимально до +24! Такая температура ожидается:

  • во Львовской области;
  • на Закарпатье, на Прикарпатье, на Волыни.

Даже на юге будет не больше +21 градуса. В Киеве днем до +21, ночью до +10.

В пятницу, 18 апреля, погода будет аналогичной. Правда, короме одного момента - на Закарпатье вероятны дожди.

Погода в Украине 17-18 апреля (meteo.gov.ua)

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