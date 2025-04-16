Похолодання вдарить по чотирьох регіонах України: прогноз синоптика на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 16 квітня, в більшості областей буде тепло, до +23 градусів. Лише в чотирьох регіонах тимчасово похолоднішає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"16 квітня у більшості областей впродовж дня очікується +18...+23 градуси", - розповіла вона. Водночас у північних областях, окрім Сумської області очікується короткочасне похолодання. "На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині вдень не вище +12....+17 градусів", - додала синоптик. Прохолодніше повітря також досягне частини Черкащини. "Дощі пройдуть вдень на півночі на Черкащині. На решті території України - сухо та сонячно", - зазначила Діденко, додавши, що ймовірний штормовий вітер до 15-20 м/с в західних, північних, частині центральних областей.