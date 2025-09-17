Похолодание и дожди накроют Украину: где резко изменится погода сегодня
Сегодня, 17 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается влажная, дождливая и достаточно холодная погода. В Киеве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня значительные осадки прогнозируются в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, а также в Карпатском регионе. Местами ожидаются грозы.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха:
-
ночью +9...+14 градусов,
-
днем +20...+25 градусов,
-
в западных, северных и Винницкой областях прохладнее: +15...+20 градусов,
-
в Карпатах ночью +5...+10, днем +9...+14 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем -значительный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Температура:
-
в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17,
-
по области ночью +9...+14, днем +15...+20 градусов.
Погода по регионам
-
Север - ночью +9...+13 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди, местами значительные.
-
Восток - ночью +11...+14 градусов, днем +20...+25 градусов, преимущественно без осадков.
-
Центр - ночью +10...+14 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди и грозы в большинстве областей.
-
Юг - ночью +12...+16 градусов, днем +22...+25 градусов, в Одесской области значительные осадки, на остальной территории без существенных дождей.
-
Запад - ночью +9...+13 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди и грозы, в Карпатах прохладнее: ночью +5...+10, днем +9...+14 градусов.
Непогода в Украине
Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об атмосферном фронте, который надвигается на страну. Однако, после него стоит ждать погодных изменений.
Также синоптики предупредили жителей и гостей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях - грозах уже в ближайшее время.