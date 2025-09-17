Похолодание и дожди накроют Украину: где резко изменится погода сегодня

Сегодня, 17 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается влажная, дождливая и достаточно холодная погода. В Киеве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня значительные осадки прогнозируются в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, а также в Карпатском регионе. Местами ожидаются грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 градусов,

днем +20...+25 градусов,

в западных, северных и Винницкой областях прохладнее: +15...+20 градусов,

в Карпатах ночью +5...+10, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем -значительный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Температура:

в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17,

по области ночью +9...+14, днем +15...+20 градусов.

Погода по регионам