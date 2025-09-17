ua en ru
Похолодание и дожди накроют Украину: где резко изменится погода сегодня

Среда 17 сентября 2025 07:00
Похолодание и дожди накроют Украину: где резко изменится погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды 17 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 17 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается влажная, дождливая и достаточно холодная погода. В Киеве и области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня значительные осадки прогнозируются в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, а также в Карпатском регионе. Местами ожидаются грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+14 градусов,

  • днем +20...+25 градусов,

  • в западных, северных и Винницкой областях прохладнее: +15...+20 градусов,

  • в Карпатах ночью +5...+10, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем -значительный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Температура:

  • в Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17,

  • по области ночью +9...+14, днем +15...+20 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью +9...+13 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди, местами значительные.

  • Восток - ночью +11...+14 градусов, днем +20...+25 градусов, преимущественно без осадков.

  • Центр - ночью +10...+14 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди и грозы в большинстве областей.

  • Юг - ночью +12...+16 градусов, днем +22...+25 градусов, в Одесской области значительные осадки, на остальной территории без существенных дождей.

  • Запад - ночью +9...+13 градусов, днем +15...+20 градусов, дожди и грозы, в Карпатах прохладнее: ночью +5...+10, днем +9...+14 градусов.

Непогода в Украине

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об атмосферном фронте, который надвигается на страну. Однако, после него стоит ждать погодных изменений.

Также синоптики предупредили жителей и гостей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях - грозах уже в ближайшее время.

