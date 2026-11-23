Погода в Украине 24 ноября станет еще на шаг ближе к зимней. Украинцев предупреждают об ощутимом похолодании, дождях и снеге, гололедице на дорогах и порывах ветра в большинстве областей.
Подробнее о прогнозе синоптиков на вторник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook, что новая рабочая неделя несет украинцам и "новую погоду".
Она уточнила, что в Украину идет похолодание и первый "более серьезный" признак более холодного периода.
"Не то компромиссное неизвестно что, или дождь, или какое-то подобие мокрого снега... А нормальный южный циклон", - констатировала эксперт.
Она объяснила, что он несет не только дожди, но и мокрый снег, "кашу" на дорогах, сильный ветер и гололед (местами).
"Сложная погода больше коснется сегодня центральной части, юга и востока - очень осторожно в пути", - подчеркнула Диденко.
Кроме того, она отметила, что "до конца недели холод усилится и морозы подрастут на несколько градусов".
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Во вторник, 24 ноября, этот циклон, по данным Диденко, "пойдет на северо-восток", поэтому ситуация с погодой "немного выровняется".
"Разве что в ближайшую ночь на востоке Украины плюс Полтавщина - задержатся сильные осадки", - уточнила она.
Во вторник днем снег и мокрый снег ожидаются:
На остальной территории - без существенных осадков.
"Внимание! На дорогах и из-за осадков, и из-за уже более низкой температуры воздуха будет скользко - держите равновесие", - посоветовала специалист.
Температура воздуха, по ее словам, ожидается примерно одинаковой и ночью, и днем - около 0°C.
Чуть теплее при этом будет на юге и юго-востоке.
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Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, осадки в ближайшую ночь ожидаются такие:
Днем 24 ноября в Украине (кроме южных областей) - небольшой снег.
В Карпатском регионе - умеренный снег.
Кроме того, в Украине (кроме юга) на дорогах кое-где гололедица.
Также во вторник по стране (кроме северных областей) вероятны порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха - ночью и днем - от -4°C (мороза) до +2°C (тепла).
На юге страны днем +1...+6°C.
В Карпатах - около -5...-10°C (мороза).
Диденко сообщила, что в Киеве 24 ноября ожидаются:
Температура воздуха в течение суток - около 0°C.
"На дорогах - скользко", - подытожила метеоролог.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине и Киеве в течение недели.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат городов.
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