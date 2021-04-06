Похолодання та мокрий сніг: у Києві завтра погіршиться погода
7 квітня у Києві очікується ускладнення погодних умов. Метеорологи прогнозують опади - переважно у вигляді мокрого снігу, - та зниження температури повітря.
Про це прес-служба КМДА з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
"У вівторок також буде хмарно, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2° тепла, вдень - 2-4°", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що невеликий мокрий сніг очікується і вночі 8 квітня, вдень - невеликий дощ, хмарно з проясненнями.
В КМДА також наголосили, що у зв’язку з тим, що в Києві утримується прохолодна погода і середньодобова температура нижча +8 градусів, завершення опалювального сезону перенесено на кілька днів.
Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, 7 квітня дощова погода накриє всю територію України. На Заході очікуються сильні дощі, місцями зі снігом, вдень буде 3-6 градусів тепла, вночі - від -1 до -2. На Півночі днем 7-15, вночі - 2-5 градусів. У Центрі і на Сході днем - 9-16 градусів, вночі - 3-6. Найтепліше буде на Півдні - вдень 10-16 градусів, вночі - 5-7.
За прогнозами синоптиків, в квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.