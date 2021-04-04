В Україну повертається сніг і нічні морози: прогноз на початок тижня

У вівторок, 6 квітня, дощ зі снігом і нічні заморозки метеорологи прогнозують на Заході. Там температура вдень знизиться до показників 2-10 градусів тепла. Вночі буде від -2 до +3. На Півночі температура коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі - від -1 до +1 градуса. У Центрі очікується 9 - 12 градусів тепла, вночі - від -1 - 1 градуса тепла. На Сході буде тепліше - від 11 до 13 градусів тепла, вночі - 0-2. На Півдні днем прогнозують від 10 до 14 градусів, вночі - 2-4.

У середу, 7 квітня дощова погода накриє всю територію України. На запде очікуються сильні дощі, місцями зі снігом. На Заході вдень буде 3-6 градусів тепла, вночі - від -1 до -2. На Півночі днем 7-15, вночі - 2-5 градусів. У Центрі і на Сході днем - 9-16 градусів, вночі - 3-6. Найтепліше в неділю буде на Півдні - вдень 10-16 градусів, вночі - 5-7.

Погода в Києві та Київській області 6-7 квітня

У Києві та Київській області у вівторок, 6 квітня, прогнозується температура повітря вдень 9-12 градусів, вночі - від 0 до +3. Очікується невеликий дощ.

У середу, 7 квітня, столицю України і область накриють сильні дощі. Вдень температура повітря очікується в межах 7-9 градусів тепла. Вночі - від +3 до +5.