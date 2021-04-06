Похолодание и мокрый снег: в Киеве завтра ухудшится погода

7 апреля в Киеве ожидается осложнение погодных условий . Метеорологи прогнозируют осадки - преимущественно в виде мокрого снега, - и понижение температуры воздуха.

Об этом пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем - 2-4°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшой мокрый снег ожидается и ночью 8 апреля, днем - небольшой дождь, облачно с прояснениями.

В КГГА также отметили, что в связи с тем, что в Киеве удерживается прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, завершение отопительного сезона перенесено на несколько дней.