Похолодание и мокрый снег: в Киеве завтра ухудшится погода
7 апреля в Киеве ожидается осложнение погодных условий. Метеорологи прогнозируют осадки - преимущественно в виде мокрого снега, - и понижение температуры воздуха.
Об этом пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
"Во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем - 2-4°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что небольшой мокрый снег ожидается и ночью 8 апреля, днем - небольшой дождь, облачно с прояснениями.
В КГГА также отметили, что в связи с тем, что в Киеве удерживается прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, завершение отопительного сезона перенесено на несколько дней.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На Западе ожидаются сильные дожди, местами со снегом, днем 3-6 градусов тепла, ночью - от -1 до -2. На Севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В Центре и на Востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего будет на Юге - днем 10-16 градусов, ночью - 5-7.
По прогнозам синоптиков, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.