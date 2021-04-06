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Похолодание и мокрый снег: в Киеве завтра ухудшится погода

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 15:59
Похолодание и мокрый снег: в Киеве завтра ухудшится погода Фото: в Киеве ухудшится погода (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

7 апреля в Киеве ожидается осложнение погодных условий. Метеорологи прогнозируют осадки - преимущественно в виде мокрого снега, - и понижение температуры воздуха.

Об этом пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем - 2-4°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшой мокрый снег ожидается и ночью 8 апреля, днем - небольшой дождь, облачно с прояснениями.

В КГГА также отметили, что в связи с тем, что в Киеве удерживается прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, завершение отопительного сезона перенесено на несколько дней.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На Западе ожидаются сильные дожди, местами со снегом, днем 3-6 градусов тепла, ночью - от -1 до -2. На Севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В Центре и на Востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего будет на Юге - днем 10-16 градусов, ночью - 5-7.

По прогнозам синоптиков, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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