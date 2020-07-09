Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У Києві сьогодні очікується дощ

Сьогодні, 9 липня, у західних областях знову спостерігатимуться дощі. Температура повітря в Україні коливатиметься від +21 до +28 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків сьогодні дощі спостерігатимуться на всій західній території України, а також у Київській, Житомирській та Сумській областях. У всіх інших регіонах опадів не прогнозують, однак буде похмуро.

У західних областях буде найпрохолодніша погода. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +24, а вночі від +11 до +14 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +20 +26. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +15 градусів.

У південних та східних областях температура вдень очікується від +24 до +28 градусів тепла, а вночі вона опуститься до +15 +19.

Фото: погода в Україні на 9 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Переважно на всій території Київської області, включаю столицю, сьогодні йтимуть дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до + 25 градусів, а вночі від +10 до +14 градусів.

Фото: погода в Київській області на 9 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних регіонах та у Дніпропетровській області.

Також раніше повідомлялось, що у Києві побитий температурний рекорд.