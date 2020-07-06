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Черговий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 14:58
Черговий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч
Фото: Київ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

З початку року це вже 24-й температурний рекорд

Ніч на понеділок, 6 липня, в Києві виявилася найтеплішою з 1881 року. Температура упродовж ночі не опустилася нижче 20,6 градусів тепла.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, попереднє рекордне значення 20,5 градусів 1988 року перевищено на 0,1° градусів

"Загалом з початку року у Києві встановлено 24 температурні рекорди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря червня 2020 року у Києві становила 21,7 градусів тепла, що на 3,5 градусів вище за кліматичну норму.

У Києві з 10 по 12 червня було побито п'ять температурних рекордів. Крім того, вісім днів у місяці були з максимальною температурою вище 30 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України температурарекордПогода
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