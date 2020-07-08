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Шквальний вітер і град: на сході України погіршиться погода

Середа 08 липня 2020 оновлено 14:31
Шквальний вітер і град: на сході України погіршиться погода
Фото: дощ (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

На завтра передають сильний дощ

Синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних та Дніпропетровській областях. Завтра буде шквальний вітер, град та дощ.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, завтра ночі в цих регіонах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у східних областях сьогодні масштабні пожежі, в результаті яких вже знищило десятки будинків. Також в результаті пожеж загинули 5 людей.

Втім, у західних областях декілька тижнів тому був паводок, з наслідками якого борються й досі. Підтопленими лишаються 5 населених пунктів на заході України.

Зазначимо, негода в Одесі повалила 63 дерева та обірвала 22 електромережі, в результаті чого постраждали двоє людей.

Крім того, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов, синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Додамо, Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

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