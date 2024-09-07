Еще даже не "бабье лето". Украинцам объяснили, когда на самом деле начнется осень

Несмотря на то, что на календаре - сентябрь, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Когда закончится метеорологическое лето и начнется осень

По словам эксперта, метеорологическое лето закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять 15°С.

"Если эта температура продержится три дня подряд в определенном регионе, тогда лето проходит и наступает метеорологическая осень. Сейчас идет еще лето, поэтому мы не можем сказать, что сейчас - "бабье лето". Это не сочетается", - объяснила Кривобок.

Она уточнила, что погода, похожая на нынешнюю (с дневными температурами около 23-28 градусов по Цельсию), может держаться примерно до 10-11 сентября. Хотя несколько прохладнее становится в Карпатах (ночью - 7-13°С, днем - 17-22°С)

"После этого над западной Европой будет формироваться циклон и его атмосферные фронты будут переносить на наши территории осадки. Следовательно, начиная с 10-11 сентября в западных областях будут дожди, после чего атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении. Поэтому в центральных и, кое-где, в северных областях могут быть дожди. Восток Украины будет оставаться без осадков", - рассказала синоптик.

Что такое "бабье лето" и когда оно может быть

Кривобок объяснила, что так называемое "бабье лето" - это периоды теплой и сухой погоды осенью, когда преобладает антициклональный характер погоды (без осадков, ясное небо, солнце светит).

При этом официально такого термина не существует (теплые и сухие дни осенью специалисты называют просто "периодом теплой и сухой погоды").

То есть "бабье лето" - народное название, которое употребляют люди в быту, между собой, на обозначение теплой погоды осенью (связанной с антициклоном или антициклональным характером погоды - без осадков).