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Еще даже не "бабье лето". Украинцам объяснили, когда на самом деле начнется осень

Суббота 07 сентября 2024 10:00
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Еще даже не "бабье лето". Украинцам объяснили, когда на самом деле начнется осень Метеорологическая осень в Украине еще не наступила (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на то, что на календаре - сентябрь, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок.

Когда закончится метеорологическое лето и начнется осень

По словам эксперта, метеорологическое лето закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять 15°С.

"Если эта температура продержится три дня подряд в определенном регионе, тогда лето проходит и наступает метеорологическая осень. Сейчас идет еще лето, поэтому мы не можем сказать, что сейчас - "бабье лето". Это не сочетается", - объяснила Кривобок.

Она уточнила, что погода, похожая на нынешнюю (с дневными температурами около 23-28 градусов по Цельсию), может держаться примерно до 10-11 сентября. Хотя несколько прохладнее становится в Карпатах (ночью - 7-13°С, днем - 17-22°С)

"После этого над западной Европой будет формироваться циклон и его атмосферные фронты будут переносить на наши территории осадки. Следовательно, начиная с 10-11 сентября в западных областях будут дожди, после чего атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении. Поэтому в центральных и, кое-где, в северных областях могут быть дожди. Восток Украины будет оставаться без осадков", - рассказала синоптик.

Что такое "бабье лето" и когда оно может быть

Кривобок объяснила, что так называемое "бабье лето" - это периоды теплой и сухой погоды осенью, когда преобладает антициклональный характер погоды (без осадков, ясное небо, солнце светит).

При этом официально такого термина не существует (теплые и сухие дни осенью специалисты называют просто "периодом теплой и сухой погоды").

То есть "бабье лето" - народное название, которое употребляют люди в быту, между собой, на обозначение теплой погоды осенью (связанной с антициклоном или антициклональным характером погоды - без осадков).

С какой погоды начался сентябрь 2024

Напомним, ранее мы рассказывали, что первые дни календарной осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели.

Во вторник, 3 сентября, было зафиксировано сразу девять исторических рекордных значений - в разных городах нашей страны.

А в столице среднесуточная температура воздуха достигла 24,5°С, что на 0,6°С превзошло предыдущий рекорд в этот день 2015 года.

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