Викрадення Луценка та Вербицького: свідки розказали про протидію активістам 

Фото: Олександр Волков (facebook.com/Mustafanayyem)

У суді триває стадія допиту свідків

Судове засідання у справі Олександра Волкова, якого обвинувачують у співучасті у викраденні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького у 2014 році, продовжилось сьогодні, 19 грудня, у Бориспільському суді, де допитали трьох свідків обвинувачення, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні на засіданні свідчили Віталій Чередник, Олександр Веремієнко, Дмитро Нечунаєв.

За матеріалами слідства, саме Волков дзвонив цим трьом свідкам вночі з 20 на 21 січня 2014 року з пропозицією "підзаробити". Їхнім завданням було перебувати на в'їзді у Київ і моніторити автобуси з активістами. В цей період і планувалось викрадення Вербицького та Луценка.

Зазначимо, сторону захисту представляють адвокати Калініченко, Сорока та Ємець. Сторона обвинувачення присутня в суді у складі трьох осіб: Олексій Донських, Юлія Малашич та Яніс Симонов. Справу слухає колегія суддів: Кабанячий Юрій, Борець Євген, Муранова-Лесів Ілона.

Свідок Нечунаєв у залі судового засідання розказав, що приїжджав на метро "Бориспільська" у січні 2014 року у другій половині дня задля швидкого заробітку. За його словами, вночі йому хтось дзвонив із пропозицією взяти участь у масовці, зокрема на метро "Бориспільська".

"За 400 гривень нам запропонували там побути..Ми не знали, чого ми туди приїхали. В натовпі почались розмови про те, що потрібно бути робити протизаконні речі. Ми стояли, спілкувались..Потім почались розмови, що приїдуть якісь люди. Я не пам'ятаю, хто конкретно нас направив. Коли ми приїхали, то почали говорити, що треба буде хапати "майданівців". Потім я сказав, що не буду цього робити. Я залучався також по подій на Поштовій площі за часів Майдану. Нас туди запросив Чемес (Сергій, фігурант справи, - ред.), з яким я пересікався у спортзалі", - розказав він.

За його словами, мету зборів молодим людям не пояснювали.

"Я з Чемесом обмінювався номерами. До цього мені звонили вже і пропонували роботу. Були дзвінки, пропонували забрати людей..тобто украсти людей. Але я відмовився. Дзвонили саме мені, тому що ще біля фунікулера ми всі обмінювалися номерами", - сказав він.

"З нами розраховувались..ну, я так розумію, що гроші йшли від Чемеса на нас. Один раз ми ще виходили, коли були акції ще у Маріїнському парку, але то було в самому початку", - додав свідок.

"Нас запросили їхати на метро "Бориспільська" не пускати автобуси з людьми, які будуть їхати на Майдан. Ну, нам за це по 50 доларів пропонували", - повідомив свідок.

Зазначимо, в часи Майдану біля метро "Бориспільська" розташовувався так званий табір "тітушок".

Зазначимо, Волкова обвинувачують в участі у злочинній організації, яка була створена для протидії акціям протестів в часи Майдану, а також у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів із залученням "тітушок". Йому інкримінують епізод викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року активістів Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, також тортури і умисне вбивство останнього.

Активістів Луценка та Вербицького під час подій Майдану викрали з приміщення Олександрівської лікарні 21 січня 2014 року. Їх катували, а потім кинули в лісі. Луценку вдалося вижити, а Вербицький помер 22 січня і став одним із перших убитих під час Революції Гідності.

Таким чином, Волкова підозрюють в організації викрадення, йому інкримінують ст.115 (вбивство), ст.127 (катування) та ст.146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, Олександра Волкова заарештували в липні 2017 р.

Окрім того, слідство встановило, що участь у викраденні активістів брали 11 осіб, вони перебувають у розшуку. За даними слідства, більшість з них втекли в Росію, а Волков періодично їздив туди, поки був на свободі. Слідство вважає Олександра Волкова організатором злочину - викрадення активістів.

В суді по даній справі вже свідчив Сергій Чемес, його справу виокремили в окреме провадження від справи Юрія Крисіна (якого обвинувачують за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія). Чемес перебуває під охороною, оскільки погодився співпрацювати зі слідством, прокуратура вважає, що йому може загрожувати небезпека.

Другий свідок Олександр Веремієнко, який являється тренером з боксу у Подільському районі Києва повідомив, що йому пропонували тисячу гривень за так звану охорону і участь у подіях на Подолі у Києві у 2014 році.

"Сказали нам їхати на таку то вулицю їхати і захищать її від мародьорів. Там перебувала наша машина. Ми там були пару годин. Нам потім сказали, що треба затримувати людей. Ми тоді вже на місці зрозуміли, що то все було підлаштовувалось проти Майдану. Під час подій Майдану я приходив на Майдан сам, просто для себе. За події на Подолі я не пам'ятаю, чи заплатили нам гроші. Людина, що мене залучила, обіцяла 1 тисячу гривень. На самому Майдані був, їжу привозили людям, допомагали", - розказав він.

Свідок зазначив, що йому була потрібна робота, тому він і погодився.

"Я особисто нікого не бив і не затримував", - додав він.

Третій свідок Віталій Чередник розказав, що був особисто знайомий з Юрієм Крисіним, який, в свою чергу, розраховувався з ним.

"Нам сказали зібратися біля метро "Бориспільська".. Нас зібрали і сказали, щоб ми дивилися за автобусами. Я брав участь у антимайдані. Я поїхав туди стояти. Ми з Нечунаєвим разом працювали, тому разом туди поїхали. Старшим був Чемес. Я не пам'ятаю точно, де ми з ним познайомились. Коли ми приїхали на "Бориспільську" там вже палатка стояла. Потім мені подзвонив Чемес і сказав, що треба їхати на Поділ. Коли приїхали автобуси, то людей звідти захопили наче взяли в полон. Коли ми приїхали, то ми одразу направились до палаток. Хлопці там були ненормальні: з палками, бігали і стрибали. Я коли зайшов в палатку, там була людина потерпіла. Його не били, але поставили навпроти нього камеру і знімали наче допит", - сказав свідок.

За його словами, всім хлопцям Сергій Чемес обіцяв по 400 гривень.

Наступне засідання заплановане на 22 грудня. Під час засідання планується допит чотирьох свідків сторони обвинувачення.

Нагадаємо, наприкінці липня до Бориспільського міськрайонного суду Київської області передали обвинувальний акт стосовно Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні в січні 2014 року активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького