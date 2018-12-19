Похищение Луценко и Вербицкого: свидетели рассказали о противодействии активистам

Фото: Александр Волков (facebook.com/Mustafanayyem)

В суде идет стадия допроса свидетелей

Судебное заседание по делу Александра Волкова, которого обвиняют в соучастии в похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году, продолжился сегодня, 19 декабря, в Бориспольском суде, где допросили троих свидетелей обвинения, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня на заседании свидетельствовали Виталий Чередник, Александр Веремеенко, Дмитрий Нечунаев.

По материалам следствия, именно Волков звонил этим троим свидетелям ночью с 20 на 21 января 2014 года с предложением "подзаработать". Их задачей было находиться на въезде в Киев и мониторить автобусы с активистами. В этот период и планировалось похищение Вербицкого и Луценко.

Отметим, сторону защиты представляют адвокаты Калиниченко, Сорока и Емец. Сторона обвинения присутствовала в суде в составе трех человек: Алексей Донских, Юлия Малашич и Янис Симонов. Дело слушает коллегия судей: Юрий Кабаний, Евгений Борец, Илона Муранова-Лесив.

Свидетель Нечунаєв в зале судебного заседания рассказал, что приезжал на метро "Бориспольская" в январе 2014 года во второй половине дня для быстрого заработка. По его словам, ночью ему кто-то звонил с предложением поучаствовать в массовке, в частности на метро "Бориспольская".

"За 400 гривен нам предложили там побыть..Мы не знали, зачем мы туда приехали. В толпе начались разговоры о том, что нужно быть делать противозаконные вещи. Мы стояли, общались..Потом начались разговоры, что приедут какие-то люди. Я не помню, кто конкретно нас направил. Когда мы приехали, то начали говорить, что надо будет хватать "майдановцев". Потом я сказал, что не буду этого делать. Я привлекался также по событиям на Почтовой площади за времен Майдана. Нас туда пригласил Чемес (Сергей, фигурант дела, - ред.), с которым я пересикався в спортзале", - рассказал он.

По его словам, цель собрания молодым людям не объясняли.

"Я с Чемесом обменивался номерами. До этого мне звонили уже и предлагали работу. Были звонки, предлагали забрать людей..то есть украсть людей. Но я отказался. Звонили именно мне, потому что еще возле фуникулера мы все обменивались номерами", - сказал он.

"С нами рассчитывались..ну, я так понимаю, что деньги шли от Чемеса на нас. Один раз мы еще выходили, когда были акции еще в Мариинском парке, но то было в самом начале", - добавил свидетель.

"Нас пригласили ехать на метро "Бориспольская" не пускать автобусы с людьми, которые будут ехать на Майдан. Ну, нам за это по 50 долларов предлагали", - сообщил свидетель.

Отметим, во времена Майдана возле метро "Бориспольская" располагался так называемый лагерь "титушек".

Отметим, Волкова обвиняют в участии в преступной организации, которая была создана для противодействия акциям протестов во времена Майдана, а также в совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением "титушек". Ему инкриминируют эпизод хищения в ночь с 20 на 21 января 2014 года активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, также пытки и умышленное убийство последнего.

Активистов Луценко и Вербицкого во время событий Майдана похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Их пытали, а затем бросили в лесу. Луценко удалось выжить, а Вербицкий умер 22 января и стал одним из первых убитых во время Революции Достоинства.

Таким образом, Волкова подозревают в организации похищения, ему инкриминируют ст.115 (убийство), ст.127 (истязание) и ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, Александра Волкова арестовали в июле 2017 г.

Кроме того, следствие установило, что участие в похищении активистов принимали 11 человек, они находятся в розыске. По данным следствия, большинство из них бежали в Россию, а Волков периодически ездил туда, пока был на свободе. Следствие считает Александра Волкова организатором преступления - похищения активистов.

В суде по данному делу уже свидетельствовал Сергей Чемес, его дело выделили в отдельное производство от дела Юрия Крисина (которого обвиняют за убийство журналиста Вячеслава Веремия). Чемес находится под охраной, поскольку согласился сотрудничать со следствием, прокуратура считает, что ему может угрожать опасность.

Второй свидетель Александр Веремеенко, который является тренером по боксу в Подольском районе Киева сообщил, что ему предлагали тысячу гривен за так называемую охрану и участие в событиях на Подоле в Киеве в 2014 году.

"Нам сказали ехать на такую то улицу, ехать и защищать ее от мародеров. Там находилась наша машина. Мы там были пару часов. Нам потом сказали, что надо задерживать людей. Мы тогда уже на месте поняли, что это все было настроено против Майдана. Во время событий Майдана я приходил на Майдан сам, просто для себя. За события на Подоле я не помню, заплатили нам деньги. Человек, который меня привлек, обещал 1 тысячу гривен. На самом Майдане был, еду привозили людям, помогали", - рассказал он.

Свидетель отметил, что ему была нужна работа, поэтому он и согласился.

"Я лично никого не бил и не задерживал", - добавил он.

Третий свидетель Виталий Чередник рассказал, что был лично знаком с Юрием Крисиним, который, в свою очередь, рассчитывался с ним.

"Нам сказали собраться возле метро "Бориспольская".. Нас собрали и сказали, чтобы мы смотрели за автобусами. Я принимал участие в антимайдане. Я поехал туда стоять. Мы с Нечунаєвим вместе работали, поэтому вместе туда поехали. Старшим был Чемес. Я не помню точно, где мы с ним познакомились. Когда мы приехали на "Бориспольскую" там уже палатка стояла. Потом мне позвонил Чемес и сказал, что надо ехать на Подол. Когда приехали автобусы, то людей оттуда захватили будто взяли в плен. Когда мы приехали, то мы сразу направились к палаткам. Ребята там были ненормальные: с палками, бегали и прыгали. Я когда зашел в палатку, там был человек потерпевший. Его не били, но поставили напротив него камеру и снимали как будто допрос", - сказал свидетель.

По его словам, всем ребятам Сергей Чемес обещал по 400 гривен.

Следующее заседание запланировано на 22 декабря. Во время заседания планируется допрос четырех свидетелей стороны обвинения.

Напомним, в конце июля до Бориспольского горрайонного суда Киевской области передали обвинительный акт в отношении Александра Волкова, подозреваемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого