ГПУ передала до суду справу підозрюваного у викраденні Луценка і Вербицького в 2014

Обвинувальний акт відносно Олександра Волкова передали в суд

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області передали обвинувальний акт стосовно Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні в січні 2014 року активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Повідомляється, що Волков звинувачується в участі у злочинній організації, яка була створена для протидії акціям протестів, вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів з залученням так званих "тітушок".

Зокрема, прокуратура звинувачує його у викраденні в ніч з 20 на 21 січня 2014 з приміщення Олександрівської клінічної лікарні активістів Майдану Луценка і Вербицького, у тортурах, а також в умисному вбивстві останнього. У ГПУ уточнили, що обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, Волкова заарештували в липні 2017 року. Він був одинадцятим підозрюваним у справі про викрадення Луценка і Вербицького. Десять інших на той момент знаходилися в розшуку. 28 червня 2018 року Волкову в будівлі суду оголосили про завершення досудового слідства і передали 28 томів кримінальної справи для ознайомлення.