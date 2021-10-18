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Викрадення американців в Гаїті: місіонерська організація підтвердила інцидент

Автор: Наталья Скороход

Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців в Гаїті. Також з'ясувалося, що в групі місіонерів був один громадянин Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, в Гаїті банда викрала американських місіонерів. Це сталося тоді, коли місіонери відвідували дитячий будинок в Порт-о-Пренсі. Бандити викрали автобус, в якому знаходилися американці.

Раніше повідомлялося, що світові організації не могли доставити допомогу мирним жителям в Гаїті, які постраждали від землетрусу. Проблема в бандах, які нападали на благодійників.

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