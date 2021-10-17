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У Гаїті викрали 17 американських місіонерів

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Гаїті, Неділя 17 жовтня 2021 07:02
У Гаїті викрали 17 американських місіонерів Фото: у Гаїті викрали 17 американських місіонерів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 17 християнських місіонерів з США та членів їх сімей, включаючи дітей, викрала банда. Інцидент стався в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американців викрали, коли ті покидали дитячий будинок. У момент викрадення місіонери перебували в автобусі, який мав відвезти їх в аеропорт. Інших подробиць газета не наводить.

Гаїті вже багато років перебуває в стані політичних потрясінь, і викрадення як багатих, так і бідних стали буденністю в країні, підкреслює видання. Однак викрадення такої великої кількості американців своїм нахабством шокувало місцевих чиновників.

Як повідомляє NYT, в Порт-о-Пренсі зараз спостерігається хвиля насильства. За деякими оцінками, злочинні банди контролюють приблизно половину міста. У понеділок, 11 жовтня, члени банд обстріляли шкільний автобус у столиці, поранивши щонайменше п'ять осіб, включаючи школярів, також був викрадений рейсовий автобус.

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