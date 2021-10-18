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Похищение американцев в Гаити: миссионерская организация подтвердила инцидент

Автор: Наталья Скороход

Службу христианской помощи штата Огайо подтвердила похищение американцев в Гаити. Также выяснилось, что в группе миссионеров был один гражданин Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, в Гаити банда похитила американских миссионеров. Это произошло тогда, когда миссионеры посещали детский дом в Порт-о-Пренсе. Бандиты похитили автобус, в котором находились американцы.

Ранее сообщалось, что мировые организации не могли доставить помощь мирным жителям в Гаити, которые пострадали от землетрясения. Проблема в бандах, которые нападали на благотворителей.

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