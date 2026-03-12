ua en ru
Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 Ukraine

13:14 12.03.2026 Чт
2 мин
Теперь ваш смартфон может "рассказать" оператору экстренной службы больше, чем вы
aimg Ирина Костенко
Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 Ukraine Приложение 112 Ukraine предлагает пользователям новые возможности (фото иллюстративное: Getty Images)

Мобильное приложение 112 Ukraine получило новые важные функции. Это значительно ускорит оказание помощи людям в критических ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Читайте также: Ложный вызов - реальный штраф: в полиции сказали, сколько стоит шутка с экстренной службой

Что изменилось в 112 Ukraine

Согласно информации главы МВД, мобильное приложение 112 Ukraine получило важные обновления.

Речь о том, что в него добавили две новые функции:

  • видеообращение к оператору;
  • автоматическую передачу геолокации в Службу 112.

"Это - о скорости. О точности. И о помощи", - подчеркнул Клименко.

Как работают новые функции

Чиновник рассказал, что теперь пользователи приложения могут осуществлять видеовызов оператору 112, который владеет жестовым языком.

Это крайне важно для людей с нарушениями слуха и речи, ведь они смогут самостоятельно:

  • объяснить ситуацию;
  • попросить о помощи.

Для того, чтобы вызвать экстренные службу на жестовом языке, нужно:

  • нажать на главном экране приложения кнопку "Зв'язатися";
  • выбрать тип обращения "Відеовиклик";
  • предоставить приложению доступ к камере и микрофону смартфона;
  • нажать кнопку вызова.

Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 UkraineКак вызвать экстренную службу на жестовом языке (инфографика: t.me/Klymenko_MVS)

Еще одно обновление в приложении - автоматическая передача геолокации.

"В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия", - объяснил Клименко.

Как скачать приложение

Министр внутренних дел Украины напомнил, что все данные пользователей приложения - защищены, ведь оно:

  • соответствует государственным стандартам кибербезопасности;
  • использует информацию исключительно для обработки экстренных вызовов.

"С момента запуска через приложение поступило более 9,2 тысячи обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч", - уточнил он.

Это, по словам Клименко, подтверждает: "цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи".

В завершение чиновник напомнил, что загрузить приложение 112 Ukraine можно в несколько кликов:

Напомним, единую экстренную службу 112 создали в Украине в сентябре 2022 года (соответствующий законопроект приняла 308 голосами Верховная Рада).

Между тем официальный мобильный сервис экстренной помощи 112 Ukraine Министерство внутренних дел Украины представило в декабре 2025 года. Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.

Читайте также, как работает Служба 112 в Украине.

