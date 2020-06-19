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Блокування КПВВ на Донбасі: бойовики погрожують односторонніми діями

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 18:19
Блокування КПВВ на Донбасі: бойовики погрожують односторонніми діями
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики звинувачують в блокуванні пропуску українську сторону

Проросійські бойовики з так званої "ДНР" пригрозили відкрити пункти пропуску в Донецькій області в односторонньому порядку. Окупанти з 15 червня блокують поновлення пропуску через лінію розмежування.

Про це повідомляє інформаційне агентство терористів "ДАН".

Представниця бойовиків "ДНР" Наталія Никонорова заявила, що 22 червня окупаційні сили відкриють один з пунктів пропуску лінії розмежування в Донецькій області для пропуску осіб на підконтрольну українському уряду територію. Однак у зворотньому напрямку нікого не пропускатимуть.

З 25 червня бойовики планують організувати пропуск всіх бажаючих на окуповану територію Донецької області.

За словами Никонорової, на такі дії окупанти підуть, якщо не отримають від України "чіткої позиції щодо всіх необхідних заходів з організації пропуску громадян через КПВВ".

Нагадаємо, що українська сторона відновила пропуск через лінію розмежування на Донбасі ще 10 червня. Однак, окупаційні сили не відкрили пункти пропуску зі свого боку. Наразі пропуск осіб здійснюється лише на КПВВ "Станиця Луганська" у Луганській області.

Додамо, окупанти декілька днів утримували двох осіб у сірій зоні перед блокпостом в дорожньому коридорі Курахове - Донецьк.

Крім того, нещодавно на КПВВ "Мар'їнка" від серцевого нападу помер чоловік, який намагався повернутися на окуповану територію.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасДНРбойовикиКПВВ
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