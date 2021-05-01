Прикордонники завершили навчання за стандартами НАТО. Вони тривали півтора місяця

Підрозділи комендатури швидкого реагування Сумського прикордонного загону та 24 ОМБр ОК "Захід" СВ ЗСУ У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ пройшли курс підготовки в рамках навчань JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки-Україна).

За ці два місяці прикордонники навчилися відпрацьовувати питання управління діями підрозділів під час участі в оборонних діях з проведенням контрнаступів на напрямках вторгнення противника та виконання завдань в ході стабілізаційних дій в районі відповідальності.

Наразі 18 військовослужбовців отримали сертифікати щодо підготовки за стандартами НАТО (курс MDMP), у тому числі 6 офіцерів-викладачів Національній академії Держприкордонслужби. 12 слухачів факультету підготовки керівних кадрів ознайомилися з особливостями застосування прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання завдань з підрозділами Збройних сил України.

Із завершенням навчань організації та підсумковому рівню підготовки підрозділу керівництво Міжнародного центру миротворчості та безпеки надало оцінку "Готовий".