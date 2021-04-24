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Знищили умовного противника: українські танкісти провели навчання на Донбасі

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 12:22
Знищили умовного противника: українські танкісти провели навчання на Донбасі Фото: українські танкісти провели навчання (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

На одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження. Завданням було знищили умовного противника

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Під час тренувань була відпрацьована взаємодія підрозділів під час виконання завдань як в умовах міста, так і на польовій місцевості.

"Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на кордонах України, тому пріоритетні напрямки нашої роботи в ООС – це постійні бойові тренування та налагодження взаємодії з підрозділами Збройних Сил України", – зазначив заступник командувача ООС Гусейн Вісханов.

Робота підрозділів оцінювалася як за критеріями дій окремого екіпажу, так і спільних бойових розрахунків.

В результаті навчань всі задані цілі були уражені з мінімальними витратами бойового комплекту.

Поруч з танкістами на полігоні також відточували свою майстерність розрахунки ЗУ-23 Збройних сил України.

"В ході тренувань військовослужбовці продемонстрували злагодженість дій та професіоналізм", - повідомили у прес-службі ООС.

Раніше повідомлялося, що в районі операції Об'єднаних сил українські танкісти провели навчання. Зокрема, відпрацювали організацію наступального бою.

Як писало РБК-Україна, військово-морські сили (ВМС) України і Румунії провели спільні навчання в акваторії Чорного моря типу PASSEX (швидкі вправи).

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