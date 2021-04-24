Знищили умовного противника: українські танкісти провели навчання на Донбасі
На одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження. Завданням було знищили умовного противника
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Під час тренувань була відпрацьована взаємодія підрозділів під час виконання завдань як в умовах міста, так і на польовій місцевості.
"Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на кордонах України, тому пріоритетні напрямки нашої роботи в ООС – це постійні бойові тренування та налагодження взаємодії з підрозділами Збройних Сил України", – зазначив заступник командувача ООС Гусейн Вісханов.
Робота підрозділів оцінювалася як за критеріями дій окремого екіпажу, так і спільних бойових розрахунків.
В результаті навчань всі задані цілі були уражені з мінімальними витратами бойового комплекту.
Поруч з танкістами на полігоні також відточували свою майстерність розрахунки ЗУ-23 Збройних сил України.
"В ході тренувань військовослужбовці продемонстрували злагодженість дій та професіоналізм", - повідомили у прес-службі ООС.
Раніше повідомлялося, що в районі операції Об'єднаних сил українські танкісти провели навчання. Зокрема, відпрацювали організацію наступального бою.
Як писало РБК-Україна, військово-морські сили (ВМС) України і Румунії провели спільні навчання в акваторії Чорного моря типу PASSEX (швидкі вправи).