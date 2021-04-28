ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські прикордонники відпрацювали навчання з бойової підготовки в зоні ООС

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 19:20
Українські прикордонники відпрацювали навчання з бойової підготовки в зоні ООС Фото: прикордонники провели чергові навчання в зоні ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі провели навчально-методичні збори з вузькопрофільними спеціалістами бойового спрямування Донецького прикордонного загону. Вони взяли участь в заходах бойової підготовки.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Умови та задачі прикордонників були максимально наближені до реальних. Серед навчальних питань - тактичні епізоди бойового застосування прикордонних підрозділів.

За програмою зборів в комплексі відпрацьовувались вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто, прикордонники крім безпосередньо стрільб, мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайняття вигідних вогневих позицій. Водночас, командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів.

Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше Україна заявила про завершення військових навчань на морському напрямку.

РБК-Україна писало, що на одному з полігонів Донецької області танкові підрозділи ЗС України спільно з представниками Національної гвардії провели бойове злагодження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство учения ООС
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу