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Пограничники завершили учения по стандартам НАТО. Они длились полтора месяца

Автор: РБК-Украина

С 15 марта по 30 апреля пограничники и ВСУ проводили совместные учения по стандартам НАТО в рамках JMTG-U. Соответствующие сертификаты о прохождении подготовки получили 18 военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Подразделения комендатуры быстрого реагирования Сумского пограничного отряда и 24 ОМБр ОК "Запад" СВ ВСУ В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск прошли курс подготовки в рамках учений JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Объединенной многонациональной группы по подготовке-Украина).

За эти два месяца пограничники научились отрабатывать вопросы управления действиями подразделений во время участия в оборонительных действиях с проведением контрнаступлений на направлениях вторжения противника и выполнения задач в ходе стабилизационных действий в районе ответственности.

В настоящее время 18 военнослужащих получили сертификаты о подготовке по стандартам НАТО (курс MDMP), в том числе 6 офицеров-преподавателей Национальной академии Госпогранслужбы. 12 слушателей факультета подготовки руководящих кадров ознакомились с особенностями применения пограничной комендатуры быстрого реагирования во время выполнения задач с подразделениями Вооруженных сил Украины.

С завершением учений организации и итоговом уровне подготовки подразделения руководство Международного центра миротворчества и безопасности предоставило оценку "готов".

Ранее сообщалось, что украинские пограничники отработали учения по боевой подготовке в зоне ООС.

РБК-Украина писало, что на одном из полигонов Донецкой области танковые подразделения ВС Украины совместно с представителями Национальной гвардии провели боевое слаживание.

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