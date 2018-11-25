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Прикордонники посилили заходи безпеки через протести "євробляхерів"

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 16:12
Прикордонники посилили заходи безпеки через протести "євробляхерів"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі заблоковані пункти пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині" і "Краківець"

Прикордонники посилили заходи безпеки на пунктах пропуску через протести власників автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхерів"). Про це заявив спікер Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко, передає РБК-Україна.

У ДПСУ повідомили, що наразі ускладнення руху спостерігається на пунктах пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині" та "Краківець".

"Це (ускладнення руху, - ред.) пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску", - йдеться в заяві.

Зазначається, що прикордонні загони посили заходи безпеки на пунктах пропуску, щоб не допустити провокації на держкордоні.

"Створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській, Волинській та Закарпатській областях власники автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхери") почали блокувати пункти пропуску. Активісти вимагають роз'яснень щодо законів №8487 та №8488 про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації ("євроблях").

Додамо, що закони №8487 та №8488 про розмитнення "євроблях" набрали чинності у неділю, 25 листопада.

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