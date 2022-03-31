Українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії

Українські воїни знищили окупантів з 7 воєнної бази. Повідомляється, що вона дислокується на території самопроголошеної "абхазької республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У ЗСУ заявили, що чергова партія загарбників приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Зазначається, що всі отримають свої "купони зі знижкою від ЗСУ".

"Там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу", - йдеться у повідомленні.

Також у Росії виникли великі кадрові проблеми, тому вони стягують в Україну найманців. До того ж самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта.

В Україні ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії (facebook.com/otueast)