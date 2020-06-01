ru
ua

Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу

Новини » Суспільство   

В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам

В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа.

Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:

  • громадянам Польщі;
  • іноземцям, які перебувають у шлюбі або дітям (під опікою) громадян Польщі;
  • особам, які мають карту поляка;
  • особам з дипломатичним рангом і членам їх сімей;
  • іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
  • іноземцям, мають право працювати на території Польщі;
  • особам, які здійснюють вантажні перевезення;
  • водіям, що здійснюють вантажні перевезення, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту;
  • учням і студентам, які здобувають освіту у Польщі;
  • громадянам держав-членів Європейського союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарії, а також їх подружжю і дітям, які проїжджають транзитом (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону)

Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.

Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою.

Раніше повідомлялося, що Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

Автор: Игорь Литвиненко

► Міністр Шотландії пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона ► У Карпатах намело майже півметра снігу
Читати всі новини