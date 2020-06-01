Прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд в Польщу

В'їзд дозволено водіям вантажівок, студентам і трудовим мігрантам
В кінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну. У Державній прикордонній службі України роз'яснили, кого саме будуть пропускати до Польщі.
Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ - Західна межа.
Так, згідно з інформацією польської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:
Прикордонники просять врахувати дану інформацію при плануванні поїздки в Польщу.
Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою.
Раніше повідомлялося, що Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.
Автор: Игорь Литвиненко