Пограничники объяснили, кому разрешен въезд в Польшу

В конце мая Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешен въезд в страну. В Государственной пограничной службе Украины разъяснили, кого именно будут пропускать в Польшу.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления ГПСУ - Западная граница.

Так, согласно информации польской стороны, на территорию страны разрешен въезд:

гражданам Польши;

иностранцам, состоящим в браке или детям (под опекой) граждан Польши;

лицам, имеющим карту поляка;

лицам с дипломатическим рангом и членам их семей;

иностранцам, имеющим право на постоянное или временное проживание в Польше;

иностранцам, имеющим право работать на территории Польши;

лицам, осуществляющим грузовые перевозки;

водителям, осуществляющим грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;

ученикам и студентам, которые получают образование в Польше;

гражданам государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супругам и детям, проезжающие транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Пограничники просят учесть данную информацию при планировании поездки в Польшу.

Напомним, с 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска со странами ЕС и Молдовой.

Ранее сообщалось, что Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.