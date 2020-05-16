ru
ua

Прикордонники назвали умови пішого перетину кордону з Польщею

Новини » Суспільство   

Після перетину кордону громадян відправляють на карантин

Для громадян, які прямують в Україну через пішохідний перехід пункту пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею, є певні обмеження. Це пропозиція проходження обсервації, тестування, встановлення програми "Дія. Вдома" на їхніх смартфонах, попередження про необхідність проходження самоізоляції за вказаною ними адресою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Також біля виходу з пункту пропуску ДСНС встановила намет, де роблять тести. Працівники митниці забезпечені засобами захисту та санітайзерами.

За даними прикордонників, єдиний на українсько-польському кордоні пункт пропуску, де кордон можна перетнути в пішому порядку, відновив роботу в ніч на 16 травня. Упродовж ночі в Україну пройшли 325 громадян, з України - 83.

► Відкривати ТРЦ небезпечно: у Києві назвали причину► Карантин в Україні: коли запустять автобусне та залізничне сполучення між містами

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня ухвалив рішення щодо відкриття пішохідного переходу пункту пропуску "Шегині". На сьогодні на Львівщині працюють ще 2 пункти пропуску: "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська-Хребенне", який відкрили недавно.

Як повідомляло РБК-Україна, з опівночі, 16 травня, на польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Шегині".

Автор: Олександр Білоус