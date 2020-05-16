Прикордонники назвали умови пішого перетину кордону з Польщею

Для громадян, які прямують в Україну через пішохідний перехід пункту пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею, є певні обмеження. Це пропозиція проходження обсервації, тестування, встановлення програми "Дія. Вдома" на їхніх смартфонах, попередження про необхідність проходження самоізоляції за вказаною ними адресою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Також біля виходу з пункту пропуску ДСНС встановила намет, де роблять тести. Працівники митниці забезпечені засобами захисту та санітайзерами.

За даними прикордонників, єдиний на українсько-польському кордоні пункт пропуску, де кордон можна перетнути в пішому порядку, відновив роботу в ніч на 16 травня. Упродовж ночі в Україну пройшли 325 громадян, з України - 83.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня ухвалив рішення щодо відкриття пішохідного переходу пункту пропуску "Шегині". На сьогодні на Львівщині працюють ще 2 пункти пропуску: "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська-Хребенне", який відкрили недавно.

Як повідомляло РБК-Україна, з опівночі, 16 травня, на польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Шегині".