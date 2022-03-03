ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти обстріляли панамське судно Helt. Всіх моряків врятували

Новость на русском →
Одеса, Четвер 03 березня 2022 18:29
Російські окупанти обстріляли панамське судно Helt. Всіх моряків врятували Фото: всім моряків з теплохода Helt врятували (helt kor ill in ua)
Автор: Анна Шиканова

Морська пошуково-рятувальна служба провела рятувальну операцію з пошуку екіпажу теплохода Helt, який був обстріляний російськими військами в акваторії Чорного моря біля узбережжя Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України.

Раніше стало відомо, що теплохід Helt під прапорами Панами був обстріляний, отримав пробоїну нижче ватерлінії та затонув в 12 милях від порту Південний. Два члени екіпажу встигли врятуватися, ще чотирьох розшукували українські рятувальники.

Всі шестеро зараз знаходяться на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний. Рятувальний катер повернувся в порт Чорноморськ.

"Нагадуємо, що у зв'язку зі збройною агресією Росії розпорядженням Кабміну в морських і річкових портах України встановлено 3-й (вищий) рівень охорони портових засобів і суден. Вхід / вихід в українські порти закриті ПРІПами 83-91/22, 96-97/22 ВМСУ у зв'язку з мінною небезпекою, 92/22 — Держгідрографія, 98-99/22 загроза піратства з боку суден ЧФ РФ в чорному та Азовському морях", - підкреслили в Міністерстві.

Вони відзначили, що зараз в портах України знаходиться 80 кораблів під прапорами різних держав. Вони не можуть покинути порти у зв'язку з небезпечною ситуацією через агресію з боку Росії.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна закрила судноплавство в північно-західному районі Чорного моря.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі