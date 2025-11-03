Ограбление Лувра: драгоценности похитили мелкие воры из бедного пригорода Парижа

Громкое ограбление Лувра в Париже, во время которого были похищены исторические драгоценности на сумму 102 млн долларов, совершила группа мелких преступников, а не профессиональные мафиози.
Об этом заявила парижский прокурор Лора Бекко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным следствия, трое из четырех предполагаемых воров уже задержаны, однако драгоценности до сих пор не найдены. Подозреваемые, по словам прокуратуры, не похожи на участников организованных криминальных групп вроде персонажей из фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Речь идет о жителях неблагополучных районов на севере Парижа.
"Это не совсем обычная преступность... но это точно не уровень организованных преступных группировок", - подчеркнула прокурор Лора Бекко.
Среди задержанных - двое мужчин 34 и 39 лет, которых подозревают в непосредственном проникновении в музей. Оба проживают в пригороде Парижа Обервилье и частично признали свою вину. 34-летнего алжирца задержали в аэропорту, когда он пытался вылететь на Родину. Второй подозреваемый находился под надзором суда за предыдущие кражи.
Еще двоих - 37-летнего мужчину и 38-летнюю женщину - задержали 29 октября. Мужчину связывают с бандой по ДНК, обнаруженной в авто, использованном во время преступления. Он имеет 11 судимостей, в частности за кражи и попытку ограбления банкомата. Подозреваемая - его партнерша и мать их детей. Оба отрицают причастность.
Французские СМИ предполагают, что злоумышленники были не слишком опытными, ведь во время побега они уронили самую дорогую реликвию - корону императрицы Евгении, а также оставили на месте преступления инструменты и перчатку.
По данным полиции, по меньшей мере один человек из группы до сих пор находится в розыске. Не исключено, что могли быть и другие сообщники.
РБК-Украина сообщало накануне, что по делу об ограблении Лувра двум из пяти человек, задержанных в среду, предъявили официальные обвинения. Остальных трех арестантов отпустили на свободу.
Упомянутым выше мужчине и женщине было предъявлено обвинение в организованном ограблении и сговоре с целью совершения организованного ограбления, и их взяли под стражу.
Также 1 ноября грабителей из Лувра задержали на стадионе в Париже перед футбольным матчем. Были арестованы четыре человека.
По официальным данным, сейчас арестованы семь подозреваемых по делу об ограблении. Расследование продолжается.
В прошлом месяце четверо воров в масках похитили восемь ювелирных изделий из самого посещаемого музея мира - Лувра. Стоимость драгоценностей, которые потерял Лувр, оценивается в 102 миллиона долларов.
По словам властей ограбление музея длилось всего семь минут, что вызвало национальный резонанс и поиски Интерпола.
Злоумышленники проникли в Лувр через окно с использованием подъемника-грузовика, похитили драгоценности и скрылись на мотороллерах. Ювелирные изделия из Галереи Аполлона до сих пор не нашли.