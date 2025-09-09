В Киеве мужчина ограбил военную, которая проходит лечение

Потерпевшей оказалась 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в Киеве.

Ограбление произошло в кафе: к столику женщины подбежал неизвестный, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал.

Заявительница предоставила детальное описание злоумышленника, по которым полицейские начали поиск. В течение нескольких часов оперативники установили личность фигуранта.

Им оказался 22-летний местный житель, которого правоохранители задержали и отправили под стражу.

Полицейские изъяли у него сумку с вещами и вернули ее владелице, однако деньги в сумме 3000 гривен преступник успел потратить.

Фото: преступнику грозит срок до десяти лет заключения (kyiv.npu.gov.ua)

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 тысячи гривен.