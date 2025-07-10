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Погодный контраст "разделит" Украину: к чему готовиться завтра

Фото: в Украине прогнозируют контрастную погоду (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 11 июля, в Украине снова будет наблюдаться резкий погодный контраст. От ливней с похолоданием на западе до жары на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, на западе страны температура днем будет держаться в пределах +18...+22 °C, а в северных областях жара постепенно ослабевает до +25...+29 °C. Только на Сумщине столбики термометров еще будут достигать +30 °C.

В центральных регионах ситуация пестрая: в Винницкой области прохладнее - около +22 °C, зато в Днепропетровской области будет сохраняться сильная жара до +35 °C. В других областях центра - комфортные +26...+29 °C.

На юге температура будет колебаться от +28 °C в Одесской области до +35 °C в Крыму и Запорожской области. В восточных регионах жарко - +34...+38 °C.

Осадки возможны в Карпатах и на Закарпатье. В течение дня кратковременные ливни с грозами могут пройти в Сумской, Харьковской, Полтавской областях и в районе Днепра. В остальных регионах - сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В столице, 11 июля, наконец-то облегчение - жара отступит, днем ожидается +25...+27 °C.

Как отметила Диденко, июль остается нестабильным. Тепло и прохлада чередуются, поэтому не стоит удивляться, если один регион страдает от ливней, а другой - от засухи.

 

Стихия на западе Украины

Утром 10 июля почти весь запад Украины страдает от непогоды. Так, во Львове после сильного ливня затопило улицы. В городе всю ночь лил дождь, а затем осадки продолжились и днем.

Из-за интенсивных осадков река Зубра вблизи Львова вышла из берегов и угрожала затопить часть города.

Также внаслиок непогоды во Львовской области более 44 тысяч жителей остались без электроснабжения. Подтоплены сотни домов, улиц и автомобилей, затруднено движение на дорогах.

Во вторник, 8 июля, западные регионы также накрыла непогода. Тогда наблюдались проблемы с электроснабжением, задерживались поезда, а также не работал один из пунктов пропуска на границе.

Подробнее о том, как запад Украины борется с мощными ливнями, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине