Вода поднялась до 3 метров. Во Львове части районов грозит подтопление

Из-за интенсивных осадков река Зубра вблизи Львова вышла из берегов и грозит затопить часть города. Вода уже достигает трех метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового .

"Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов", - проинформировал мэр.

Он отметил, что существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Городские власти призывают жителей как можно быстрее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия стихии.

Львовян просят быть максимально осмотрительными, следить за сообщениями городских служб и не подвергать себя опасности.