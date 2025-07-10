Вода поднялась до 3 метров. Во Львове части районов грозит подтопление
Из-за интенсивных осадков река Зубра вблизи Львова вышла из берегов и грозит затопить часть города. Вода уже достигает трех метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов", - проинформировал мэр.
Он отметил, что существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.
Городские власти призывают жителей как можно быстрее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия стихии.
Львовян просят быть максимально осмотрительными, следить за сообщениями городских служб и не подвергать себя опасности.
Непогода во Львове 10 июля
В ночь на 10 июля во Львовской области бушевала непогода. Стихия затронула и сам Львов. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Более 190 населенных пунктов на Львовщине остались без света из-за мощной непогоды, накрывшей регион. К восстановлению электроснабжения привлечены десятки ремонтных бригад.
Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.
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