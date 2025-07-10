Более 44 тысяч жителей Львовской области остались без света из-за масштабных подтоплений

Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках Львовской области более 44 тысяч жителей остались без электроснабжения. Уже подтоплены сотни домов, улиц и автомобилей, затруднено движение на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Львовской ОГА Максима Козицкого.

В связи со значительными осадками, которые прошли по территории Львовской области, ночью произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе.

В результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимняя Вода пострадали:

автодорога "Львов-Пустомыты-Меденичи",

22 улицы,

около 180 автомобилей,

200 жилых домов

вода попала в детский сад и амбулаторию в Сокольниках.

Наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш.

Всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.

Что уже исправили по области

По данным главы ОВА, начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках.

Там укрепили обочину, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе "Киев-Чоп" произошел небольшой сдвиг дорожного полотна. Там сейчас работает соответствующая техника.

По другим участкам осложнений в движении нет.

В области готовы исследовать качество питьевой воды

Представители областного центра контроля и профилактики болезней подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. Сообщается, что в случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно.

Профилактическая работа уже ведется, а замеры качества питьевой воды проводят регулярно.

"В итоге заседания поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления", - добавил Козицкий.

По его данным сейчас ситуация контролируемая, а уровень воды уже снижается.