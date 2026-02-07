Погода в Украине резко изменится: чего ждать сегодня
В Украине сегодня, 7 февраля, во всех регионах потеплеет после периода морозов. Вместе с повышением температуры придут осадки и туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По словам синоптика, днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов. На западе будет около нуля, на юге +2+5 градусов, в Крыму до +6+10 градусов.
Осадки в виде мокрого снега или дождя периодически будут выпадать не только сегодня, но и воскресенье.
Потепление в сочетании с влажной погодой будет способствовать образованию туманов. В связи с этим видимость сегодня может снижаться до 300-500 метров и меньше.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня возможны туманы, а также периодический мокрый снег. Ночью температура составит -5-7 градусов, днем -2-4 градуса.
Из-за потепления лед на дорогах и тротуарах начнет подтаивать, что может создавать сложные условия как для водителей, так и для пешеходов.
Когда в Украину вернутся морозы
В воскресенье днем в Украину начнет заходить более холодный воздух, а на севере вечером температура может снизиться до -6-9 градусов. В Киеве в ночь на воскресенье и днем ожидается -4-7 градусов, а вечером похолодает до -9.
По прогнозу Диденко, в период с 9 по 11 февраля в Украину снова придут морозы. Следующее потепление ожидается уже 12 февраля.
