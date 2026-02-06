ua en ru
Атлантика принесла потепление и сильный снег: синоптик назвала точную дату похолодания

Пятница 06 февраля 2026 07:00
UA EN RU
Атлантика принесла потепление и сильный снег: синоптик назвала точную дату похолодания Фото: синоптик дала прогноз погоды на 6 февраля и назвала дату похолодания (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На смену лютым морозам пришли снег и порывистый ветер. Сложные погодные условия сохранятся в разных регионах Украины сегодня, 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

Как отметила синоптик, сильные морозы пока отступили, влажная и теплая Атлантика посыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, температура воздуха местами уже показывает маленькие "плюсы".

По прогнозу Диденко, сегодня ожидается снег и мокрый снег, на западе и юге местами с дождем. На востоке существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит:

  • на севере и в центре -3...-8 градусов,
  • на востоке -8...-12,
  • на западе и юге около нуля.

Днем по стране -2...+7 градусов, на западе и юге -1...+3, а на Закарпатье и в Крыму +2...+8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается периодический снег и сильный юго-восточный ветер. Температура ночью -3...-6 градусов, днем -3...-6 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за ветра ощущение холода будет сильнее.

Когда похолодает

В дальнейшем в Украине ожидается сравнительно более теплая погода с осадками, а с 9 по 11 февраля прогнозируют похолодание из-за активизации антициклона.

Напомним, недавно Укргидрометцентр объяснил, влияет ли зимняя погода на ухудшение качества воздуха и его загрязнение в городах.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

А еще стало известно, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

