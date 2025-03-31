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Синоптик предупредила о заморозках в апреле

Понедельник 31 марта 2025 16:01
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Синоптик предупредила о заморозках в апреле Иллюстративное фото: синоптик предупредила о заморозках в апреле (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 1 апреля, погода будет зависеть от циклона на северо-востоке страны. Он также обусловит дождливую погоду в северных и западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, погода завтра будет теплой, однако в отдельных регионах возможен атмосферный фронт и циклоны. В центральной части завтра днем без существенных осадков, в южной части будет сухо.

Температура воздуха 1-го апреля:

  • на севере Украины ожидается +8+12 градусов;
  • в западных областях +10+14 градусов;
  • в центральной части +12+16 градусов;
  • в восточных областях +14+17 градусов;
  • в южной части воздух прогреется до +14+19 градусов.

В Киев завтра ожидаются дожди. Температура воздуха во вторник в течение дня будет до +11 градусов.

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Заморозки в Украине

Диденко уточнила, что с 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.

Также 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть вероятность заморозков, если "не защитят облака".

"А вот здесь - сложная ситуация, потому что как раз на эти дни, 6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за деятельности активного циклона в сочетании с низкой температурой воздуха, есть также вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях", - пишет Диденко.

Однако она предупредила, что сейчас прогноз по заморозкам - предварительный, и поэтому стоит внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды.

Погода в апреле 2025 в Украине

Ранее мы писали о том, что в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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