Синоптик предупредила о заморозках в апреле

В Украине во вторник, 1 апреля, погода будет зависеть от циклона на северо-востоке страны. Он также обусловит дождливую погоду в северных и западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, погода завтра будет теплой, однако в отдельных регионах возможен атмосферный фронт и циклоны. В центральной части завтра днем без существенных осадков, в южной части будет сухо.

Температура воздуха 1-го апреля:

на севере Украины ожидается +8+12 градусов;

в западных областях +10+14 градусов;

в центральной части +12+16 градусов;

в восточных областях +14+17 градусов;

в южной части воздух прогреется до +14+19 градусов.

В Киев завтра ожидаются дожди. Температура воздуха во вторник в течение дня будет до +11 градусов.

Заморозки в Украине

Диденко уточнила, что с 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет ориентировочно 7-8 апреля.

Также 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть вероятность заморозков, если "не защитят облака".

"А вот здесь - сложная ситуация, потому что как раз на эти дни, 6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за деятельности активного циклона в сочетании с низкой температурой воздуха, есть также вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях", - пишет Диденко.

Однако она предупредила, что сейчас прогноз по заморозкам - предварительный, и поэтому стоит внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды.

Погода в апреле 2025 в Украине

Ранее мы писали о том, что в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.