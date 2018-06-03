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Погода в Україні: синоптики оголосили штормове попередження

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 17:11
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

В деяких областях України можливі грози, місцями шквали до 15-20 м/с

В Україні у більшості регіонів оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 3 червня у центральних та більшості північних областей України, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській та Харківській областях можливі грози, місцями шквали до 15-20м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ДСНС сьогодні також повідомляли, що в Україні до 4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Гідрометцентру, до 4 червня в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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