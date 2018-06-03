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ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 08:57
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность 5 класса сохранится до 4 июня

В Украине до 4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Гидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Отметим, в течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесополосах;
  • заезжать на автомобиле в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы.

Напомним, накануне потушили лесной пожар в Херсонской области, который возник еще 28 мая.  

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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