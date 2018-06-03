ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность 5 класса сохранится до 4 июня
В Украине до 4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Гидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.
Отметим, в течение пожароопасного периода запрещается:
Напомним, накануне потушили лесной пожар в Херсонской области, который возник еще 28 мая.