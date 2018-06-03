Погода в Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение

В некоторых областях Украины возможны грозы, местами шквалы до 15-20 м/с

В Украине в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 июня в центральных и большинстве северных областей Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях возможны грозы, местами шквалы до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГСЧС сегодня также сообщали, что в Украине до 4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Гидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.