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Погода сегодня будет "некомфортной". Синоптик назвала причину

Фото: синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 декабря, на большей части территории будет идти снег и дождь. Ожидаются порывы ветра, поэтому погоде вряд ли можно будет порадоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

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Осадки

"Дождь и мокрый снег охватят большинство нашей территории. Да и вообще погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер", - рассказала она.

Температура

Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +3+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее +1+3 градуса.

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  • сегодня в столице будет идти преимущественно дождь;
  • ветер ожидается порывистый, к сильному;
  • температура днем около +5 градусов.

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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