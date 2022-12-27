Погода сьогодні буде "некомфортною". Синоптик назвала причину

Сьогодні, 27 грудня, на більшій частині території йтиме сніг та дощ. Очікуються пориви вітру, тому погоді навряд чи можна буде порадіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Опади
"Дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території. Та й взагалі, погода завтра буде некомфортною, бо до опадів приєднається рвучкий, часом сильний, вітер", - розповіла вона.
Температура
Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +3+9 градусів, на північному сході та сході свіжіше, +1+3 градуси.
Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.
Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
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