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Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів

Автор: Юлія Струк

В Україні ускладнюються погодні умови. Через це уhttps://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 постраждалих від стихії регіонах можуть обмежувати рух великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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На даний момент ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними матеріалами.

"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту й автобусів", - свідчить повідомлення.

У патрульній поліції нагадали, що синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

"8 та 9 лютого негода тільки набере обертів. Значний сніг і хуртовини охоплять західні, північні, центральні й східні області", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прихід сильних морозів в Україну дала доручення розвернути пункти обігріву в регіонах. У країні зараз розгорнули майже 5 тисяч таких пунктів.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікуються сильні снігопади, ожеледь і морози до -24 градусів.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в усіх областях України на 7 лютого.

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