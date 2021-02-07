Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів

На даний момент ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними матеріалами.

"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту й автобусів", - свідчить повідомлення.

У патрульній поліції нагадали, що синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.

"8 та 9 лютого негода тільки набере обертів. Значний сніг і хуртовини охоплять західні, північні, центральні й східні області", - зазначили у відомстві.